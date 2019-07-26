2019-07-26T10:42:58+03:00
Происшествия

Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом

Суд отправил его в колонию на 3,5 года и теперь готовится вынести приговор его жертве
Елена МОЛОДЦОВА
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И живой факел. и его поджигатель предстанут перед судом. Фото: nlo-mir.ruИ живой факел. и его поджигатель предстанут перед судом. Фото: nlo-mir.ru
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Несмотря на декабрьские морозы, в третьей день календарной зимы в Апатитах было очень жарко. 37-летний разгневанный мужчина превратил неприятеля в живой факел.

- Как выяснилось, 27-летний апатитчанин выбивал долги у одного из знакомых подсудимого и в один из своих визитом кинул фразу: мол, если не вернешь деньги, я тебя подожгу, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Друга того самого должника настолько взбесила эта фраза, что он взял канистру с бензином, облил обидчика, достал из кармана зажигалку и поджег. Одежда вспыхнула в доли секунду и моментально охватила грудь, спину, плечи и правую ногу молодого человека.

- Потерпевший получил 40% ожогов поверхности тела и ожоговую болезнь, что было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью по принципу опасности для жизни (пункт «б» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ). Однако подсудимый свою вину так и не признал, уверяя, что в тот момент находился совершенно в другом месте. Однако его слова опровергают свидетели и знакомые, которые были рядом, - отмечает Анжелика Черногубова.

В итоге суд согласился с гособвинителем и отправил поджигателя в колонию общего режима на три года и шесть месяцев, а также обязал возместить расходы затраченные на лечение потерпевшего на общую сумму 478 434 рубля 98 копеек. К слову, действия его жертвы также не останутся безнаказанными – в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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