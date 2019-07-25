Петербурженка, убившая мурманчанку-любовницу мужа, будет принудительно лечиться у психиатра

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-25T16:15:30+03:00

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Тело 31-летней Марии Соколовой нашли рядом с селом Агалатово Ленобласти еще весной 2014 года. А вот приговор ее убийца услышала только спустя пять лет.

Девушка переехала в Санкт-Петербург из Мурманска. В северной столице связалась с женатым мужчиной. И его жена Елена Романова узнала об измене. Сопернице она решила отомстить. Вместе с знакомым Виктором Шатруком она похитила Марию. В машине девушку связали, и ревнивая жена начала ее истязать. Нанесла больше десятка ударов ножом по голове и телу, а потом стала душить. От трупа Елена избавилась легко - выкинула рядом с дорогой.

Для убийцы просили 20 лет лишения свободы. Но приговор оказался мягче: 12 лет в исправительной колонии общего режима с применением принудительной меры медицинского лечения в виде наблюдения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, выплата 2,3 миллионов рублей в качестве компенсации. Шатрук получил 6,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU