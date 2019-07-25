2019-07-25T16:15:30+03:00
Происшествия

Петербурженка, убившая мурманчанку-любовницу мужа, будет принудительно лечиться у психиатра

Женщина 12 лет проведет в колонии общего режима
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Погибшей Марии Соколовой был 31 год.Погибшей Марии Соколовой был 31 год.
Изменить размер текста:

Тело 31-летней Марии Соколовой нашли рядом с селом Агалатово Ленобласти еще весной 2014 года. А вот приговор ее убийца услышала только спустя пять лет.

Девушка переехала в Санкт-Петербург из Мурманска. В северной столице связалась с женатым мужчиной. И его жена Елена Романова узнала об измене. Сопернице она решила отомстить. Вместе с знакомым Виктором Шатруком она похитила Марию. В машине девушку связали, и ревнивая жена начала ее истязать. Нанесла больше десятка ударов ножом по голове и телу, а потом стала душить. От трупа Елена избавилась легко - выкинула рядом с дорогой.

Для убийцы просили 20 лет лишения свободы. Но приговор оказался мягче: 12 лет в исправительной колонии общего режима с применением принудительной меры медицинского лечения в виде наблюдения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, выплата 2,3 миллионов рублей в качестве компенсации. Шатрук получил 6,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах бродячие псы загрызли 11 ягнят и коз
Апатитчанин пытался вылечить заикание через экстрасенса и лишился 154 тысяч рублей
Берег озера Имандра захламил владелец турбазы
Билеты на теплоход "Клавдия Еланская" можно купить онлайн
В Мурманске ищут дом для щенков, которых нашли в висящем над рекой мешке
В Кольском заливе купавшегося молодого человека унесло течением
В Мончегорске мать четверых детей задолжала им алиментов на миллион рублей
Мурманские "моржи" проплывут озеро с Андреевским флагом в руках
Водоснабжение восстановили: В Никеле заменят 30 метров трубопровода
В Мурманске с третьего этажа выкинули собаку
На выходных в Мурманской области ожидается похолодание и возможен мокрый снег
У поселка-призрака в Мурманской области снова нашли человеческий череп
Бельчонок, которого спасли в Полярных Зорях, нашел дом в Геленджике