Берег озера Имандра захламил владелец турбазы

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-25T14:36:54+03:00

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Когда речь заходит о туристической базе или базе отдыха на берегу реки или озера, никому на ум не приходят горы мусора, источающие, мягко говоря, неприятный запах. Тем не менее, с такой ситуацией тоже вполне можно столкнуться. Прокуратура Мончегорска решила проверить, как соблюдают законодательство об охране водных объектов, и нашла нарушения.

- На турбазе, что на берегу озера Имандра, обнаружили участок, который был захламлен строительными и бытовыми отходами, которые загрязняли воду. К слову, сама зона отдыха была чистой – небольшая свалка находилась в стороне и образовалась буквально в течение этого года, а потому не успела нанесла большого ущерба, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Владельцу турбазы вынесли предписание ликвидировать свалку в течение 30 дней. Он честно признался, что недосмотрел и обязал устранить допущенное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU