2019-07-25T14:36:54+03:00
Общество

Берег озера Имандра захламил владелец турбазы

Прокуратура Мончегорска обязала предпринимателя убрать свалку, загрязняющую водоем
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Мусора на берегу Имандры прокуроры не ожидали увидеть. ото: photo.byМусора на берегу Имандры прокуроры не ожидали увидеть. ото: photo.by
Изменить размер текста:

Когда речь заходит о туристической базе или базе отдыха на берегу реки или озера, никому на ум не приходят горы мусора, источающие, мягко говоря, неприятный запах. Тем не менее, с такой ситуацией тоже вполне можно столкнуться. Прокуратура Мончегорска решила проверить, как соблюдают законодательство об охране водных объектов, и нашла нарушения.

- На турбазе, что на берегу озера Имандра, обнаружили участок, который был захламлен строительными и бытовыми отходами, которые загрязняли воду. К слову, сама зона отдыха была чистой – небольшая свалка находилась в стороне и образовалась буквально в течение этого года, а потому не успела нанесла большого ущерба, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Владельцу турбазы вынесли предписание ликвидировать свалку в течение 30 дней. Он честно признался, что недосмотрел и обязал устранить допущенное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербурженка, убившая мурманчанку-любовницу мужа, будет принудительно лечиться у психиатра
В Апатитах бродячие псы загрызли 11 ягнят и коз
Апатитчанин пытался вылечить заикание через экстрасенса и лишился 154 тысяч рублей
Билеты на теплоход "Клавдия Еланская" можно купить онлайн
В Мурманске ищут дом для щенков, которых нашли в висящем над рекой мешке
В Кольском заливе купавшегося молодого человека унесло течением
В Мончегорске мать четверых детей задолжала им алиментов на миллион рублей
Мурманские "моржи" проплывут озеро с Андреевским флагом в руках
Водоснабжение восстановили: В Никеле заменят 30 метров трубопровода
В Мурманске с третьего этажа выкинули собаку
На выходных в Мурманской области ожидается похолодание и возможен мокрый снег
У поселка-призрака в Мурманской области снова нашли человеческий череп
Бельчонок, которого спасли в Полярных Зорях, нашел дом в Геленджике