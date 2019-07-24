Андрей Чибис предложил чиновникам Полярного кушать в школьных столовых

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-24T11:21:00+03:00

Чиновникам Полярного предложили попробовать еду школьников и самим оценить ее качество и вкус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города сейчас решают, как выполнить эту рекомендацию

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23 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис побывал с визитом в Полярном. Встреча с жителями длилась почти два часа, а вопросов были десятки: от проблем с заброшенным мостом до не скошенной травы, нехватки врачей и даже полицейских.

Одна из претензий жителей Полярного - питание в школах. Если сформулировать коротко - невкусно. Глава региона предложил небанальное решение проблемы.

- Про питание в школах была дискуссия. Чтобы решить проблему, договорились, что сотрудники бюджетной сферы администрации муниципального образования будут питаться в школьных столовых. Это полезно - сразу будет понятно, как исправлять. Ведь по-всякому бывает. Сегодня хороший повар в смене, а потом повар похуже. Вроде, один комбинат, а приготовлено по-разному. Лучший контролер – представитель городской власти, - пояснил Андрей Чибис.

Чиновники города пока не знают точно, как будут выполнять эту рекомендацию. Как рассказали "КП" в администрации ЗАТО Александровск, муниципальные служащие питаются отдельно. Но уже сегодня этот вопрос будет обсуждаться на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU