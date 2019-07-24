На праздновании 600-летия Варзуги выступит Алексей Гоман

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-24T09:07:35+03:00

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Варзуга - одно из самых красивых сел в стране. А в Мурманской области это один из самых старых уголков, с которого началось освоение Кольского полуострова. Считается, что первое упоминание о селе находится в грамоте 1466 года, когда местный житель Тимофей Ермолинич передал Соловецкому монастырю свои угодья.

Этим летом будет отмечаться 600-летие Варзуги. Большой праздник - фестиваль «ВарзугаDAY» - состоится 10 августа в 12.00.

- В программе – «АРТ-газон», веселые состязания и познавательные игровые программы для детей, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции, экскурсии по музею поморского быта, мастер-классы по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги, - рассказали подробности праздника в правительстве Мурманской области.

На концерте выступят коллективы Заполярья а также победитель конкурса «Народный артист» Алексей Гоман.

ИСТОЧНИК KP.RU