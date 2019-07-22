2019-07-22T11:14:18+03:00
Общество

В Кировске появился первый на Кольском Севере женский монастырь

Сестричество будет существовать при Хибиногорской обители
Елена МОЛОДЦОВА
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После праздничной литургии владыка Митрофан представил верующим трех монахинь, которые будут составлять сесетричество Хибиногорской обители. Фото: mmeparh.cerkov.ruПосле праздничной литургии владыка Митрофан представил верующим трех монахинь, которые будут составлять сесетричество Хибиногорской обители. Фото: mmeparh.cerkov.ru
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Православие на Русский Север пришло минимум шесть веков назад. Однако первый женский монастырь в Мурманской области появился только сейчас. Сестричество появилось при Хибиногорском монастыре в Кировске в престольный праздник Казанской иконы Божий Матери.

- Запомните сегодняшний день, с него должно начаться активное созидание, возрождение монастыря, - обратился к верующим митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан после праздничной литургии.

Несмотря на то, что Хибиногорский монастырь был создан в 2005 году, сестричества до сих пор в нем не было. Пока женская обитель состоит всего из трех монахинь. Две из них – жительницы Мурманской области. Последние три месяца они проходили подготовку в древнем московском Зачатьевском монастыре, который считается образцовым. К слову, именно там к ним присоединилась еще одна сестра, инокиня Фаддея.

- Хибиногорский монастырь теперь будет более открыт и доступен для посещения верующими. Так, например, в выходыне и праздники службы будут начинаться не в 07:00, а в 09:00, - подчеркивают на сайте Мурманской и Мончегорской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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