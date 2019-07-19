В Мурманске волонтеров собирают на поиски мужчины, которому нужна помощь врачей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-19T14:49:08+03:00

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52-летний Вячеслав Булычев в воскресенье, 14 июля, ушел из дома на улице Капитана Орликовой и больше родные его не видели.

Сложность ситуации в том, что мужчина восстанавливается после аварии и может быть дезориентирован.

Волонтеры "МурманСпас" собираются на этих выходных отправиться на поиски Вячеслава. Сбор, в котором могут принять участие все желающие, состоится в 15.00 20 июля у дома №2а на улице Каменная. Участников поисков просят одеться по форме "лес", взять с собой еду и горячее питье.

Телефоны координаторов Ольга 87911-311-70-20 и Анна (8960-024-33-05).

Ранее, как рассказали знакомые Вячеслава, он жил в Апатитах. Поэтому не исключено, что поиски могут пройти и там.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светлые глаза, темные короткие волосы.

Был одет: коричневая матерчатая куртка, синие джинсы, черная шапка с белой каймой.

ИСТОЧНИК KP.RU