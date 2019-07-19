2019-07-19T14:49:08+03:00
Общество

В Мурманске волонтеров собирают на поиски мужчины, которому нужна помощь врачей

Вячеслав Булычев пропал почти неделю назад
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Вячеслав пропал 14 июля. Фото: "МурманСпас"Вячеслав пропал 14 июля. Фото: "МурманСпас"
Изменить размер текста:

52-летний Вячеслав Булычев в воскресенье, 14 июля, ушел из дома на улице Капитана Орликовой и больше родные его не видели.

Сложность ситуации в том, что мужчина восстанавливается после аварии и может быть дезориентирован.

Волонтеры "МурманСпас" собираются на этих выходных отправиться на поиски Вячеслава. Сбор, в котором могут принять участие все желающие, состоится в 15.00 20 июля у дома №2а на улице Каменная. Участников поисков просят одеться по форме "лес", взять с собой еду и горячее питье.

Телефоны координаторов Ольга 87911-311-70-20 и Анна (8960-024-33-05).

Ранее, как рассказали знакомые Вячеслава, он жил в Апатитах. Поэтому не исключено, что поиски могут пройти и там.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светлые глаза, темные короткие волосы.

Был одет: коричневая матерчатая куртка, синие джинсы, черная шапка с белой каймой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманчанка попала под уголовную статью за то, что тайно пришла к бабушке помыться
Детей из семьи, где мать убила новорожденную девочку, готов забрать отец
По порту Кандалакши бродил медведь
Для банкрота Василия Пимина нашли финансового управляющего
Пьяному водителю со стажем, перевернувшемуся под Кандалакшей, грозит два года колонии
Трое жителей Североморска пойдут под суд за крабовое браконьерство
В Мурманске усыпили кота, по которому проехала машина
У жителей Кандалакши и Мончегорска интересуются, какими должны быть набережные
20-летний белгородец в Мурманске пытался получить чужое наследство в 1,8 миллиона рублей
"Штуки-дрюки" прогорели: предпринимателя из Апатитов заставят вернуть 300 тысяч субсидии на 3D-печать
Министра транспорта Мурманской области отправили в Мончегорск разбираться с плохими дорогами
В Мурманске потерялся четырехлетний мальчик
Андрей Чибис представил своего нового заместителя по силовому блоку
В Геленджике на мурманчанку со скалы упал булыжник
В Мурманске прошел круглый стол о реабилитации пострадавших на производстве
В Мурманске разыскивают мужчину, которого подозревают в преступлении
Два кандидата в новый состав Совета депутатов Мурманской области имеют судимости
В Полярных Зорях молодой человек, пытаясь снять с дерева котенка, распорол руку