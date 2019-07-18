В Кандалакшском заливе встретили атлантического моржа

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-18T10:22:37+03:00

Последний раз редкого гостя видели в этих водах шесть лет назад

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Вот так прогуливаешься по берегу Белого моря, а мимо проплывает … морж. Да, да, самый настоящий с усами и клыками. Необычного и редкого гостя в водах Кандалакшского залива встретил инспектор Кандалакшского природного заповедника Василий Вощиков. Произошло это в июне, а вот известно стало только сейчас.

- Раньше моржи были обычными обитателями Белого и Баренцева моря, но благодаря активному промыслу сейчас они встречают достаточно редко и чаще их можно встретить ближе к Архангельску: в Горле, Воронке и Мезенском заливе Белого моря, - рассказывает научный сотрудник Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева. – Последний раз моржа видели в 2013 году в губе Чупа. Сотрудники биостанции «Картеш» наблюдали за молодым самцом день или два. Сначала он был весьма активным, а потом выяснилось, что он ранен. К сожалению, дальнейшая судьба животного неизвестна – вполне вероятно, что морж мог погибнуть.

К слову, атлантический морж занесен в Красные книги Мурманской области и Российской Федерации. Промысел на него запрещен с 50-х годов прошлого века. Тем не менее, численность этих усатых млекопитающих продолжает сокращаться. Естественно, каждая встреча с ними для зоологов большая удача.

Кстати, моржей можно увидеть и в Баренцевом море в районе Дальних Зеленцов, но несмотря на то, что наши северные моря обычный ареал обитания для этих усачей, повстречаться с ними можно крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU