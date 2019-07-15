В Мончегорске маршрутка столкнулась с легковушкой
Утром в маршрутках всегда много народа, даже летом в период отпусков. И не так уж редко во время интенсивного движения на дороге в час пик автобусы попадают в аварии.
В 7.18 15 июля такое ДТП случилось в Мончегорске.
- На Никелевом шоссе в районе дома №19 24-летний водитель BMW не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «ГАЗ». В результате ДТП водитель BMW обслужен амбулаторно. Микроавтобус была не на маршруте, поэтому пассажиров внутри не было, - рассказала представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
В противном случае пострадавших могло бы быть больше. Маршрутка в аварии пострадала не так сильно, как BMW, у которой оказалась разбита вся передняя часть.
Напомним, на выходных в Мурманске машина почти взлетела, когда на скорости наехала на дорожный люк - тот выступал над проезжей частью после дорожных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU