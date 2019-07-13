В Мурманске машина взлетела, споткнувшись о люк на дороге

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-13T16:51:07+03:00

Машину подбросило на люке, и она вылетела на газон. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Серьезная авария произошла на одном из самых интенсивных участков для движения в Мурманск - проспекте Кольский, рядом с остановкой "Улица Морская".

Здесь в крайнем левом ряду в сторону севера есть канализационный люк, который выделяется над проезжей частью - рядом с ним снят асфальт. Водители пытаются объезжать препятствие, однако одному это не удалось.

KIA Sportage на скорости наехала на люк, взлетела в воздух и преодолев три полосы, оказалась на газоне. Там иномарка едва не завалилась на бок, но смогла встать на колеса.

Мурманчане возмущены этой аварией. Со слов очевидцев, от люка отлетела крышка, при этом предупреждающих знаков на данном участке нет. И аварийные ситуацию случаются едва ли не каждый день. По мнению горожан, такую недоделанную работу оставлять не должны были.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/720033" frameborder="0"></iframe> В Мурманске машина взлетела из-за люка на дороге.Фото: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU