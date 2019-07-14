В Мурманске на Жилстрое сгорели две «деревяшки»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-14T14:12:15+03:00

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Окраина Октябрьского округа Мурманска – один из тех районов города, где до сих пор в большом количестве остались деревянные дома. Особенность таких районов еще и в том, что именно здесь часто происходят пожары. Называемые в народе «деревяшками» вспыхивают, как спички, и продолжают гореть практически до полного уничтожения.

Вчера вечером, 13 июля, в столице Заполярья произошел пожар, зацепивший сразу два деревянных дома на Жилстрое.

- В 22.43 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании двух одноэтажных нежилых строений по адресу: г. Мурманск, ул. Заречная, д.27. В результате пожара строения сгорели полностью. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Причины пожара установит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU