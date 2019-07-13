В Мурманске частные салоны красоты прикрываются врачами областной больницы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-13T14:20:40+03:00

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- Добрый день, вам звонят из салона ***, мы оповещаем население о приемы врачей, - такие звонки в последнее время поступают на мобильные телефоны северянам.

Таким образом работает одна из фирм, которая именует себя как медицинский центр. Ее корни идут в Москву, а в Мурманск филиал пришел не так давно. Клиентов ее работники завлекают тем, что предлагают бесплатные консультации и обещают помочь избавиться от недугов. На деле же сразу начинают навязывать дорогие услуги и большой кредит.

При этом качество работы вызывает сомнение.

- Операторы медицинского центра обзванивают граждан и приглашают посетить центр, при этом акцентируют внимание на том, что приём ведут врачи-вертебрологи областной больницы и только в этом центре данные врачи проводят бесплатные консультации. Заявляем, что данная информация не является достоверной, указанные специалисты не работают в Областной больнице. Просим медицинский центр не вводить граждан в заблуждение, - рассказали в областной больнице им. П.А. Баяндина.

Северян просят быть бдлительными и тщательно проверять всю информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU