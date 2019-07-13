На лечение онкобольных в Мурманской области выделят дополнительные 560 миллионов рублей
На этой неделе в Мурманской области работала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, курирующая сферу здравоохранения. По итогам встречи с местными властями было сделано важное заявление, которое касается тяжело больных северян.
- Как сообщила Татьяна Голикова, на модернизацию системы здравоохранения в рамках национального проекта для Мурманской области на пять лет предусмотрено 2 млрд рублей. В 2019 году региону увеличили объемы финансовой поддержки для лечения онкологических больных: дополнительные поступления на лекарственную химиотерапию составили 560 млн рублей, - сообщили в правительстве региона.
Также федеральный бюджет рублем поддержит модернизацию и дооснащение областного онкологического диспансера. В частности, в нем появятся новые отделения: хирургическое и реанимационное.
- Сейчас наши специалисты совместно с Минздравом России готовят конкретный проект, который позволит оперативно улучшить ситуацию в нашем онкоцентре, - уточнил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
ИСТОЧНИК KP.RU