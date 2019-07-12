Пьяный кандалакшанин обматерил полицейского в больнице

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-12T17:39:57+03:00

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Статья 319 УК РФ гласит о том, что за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, можно получить реальный срок до одного года исправительных работ. Однако не все осознают всю серьезность данного преступления. Вот и 41-летний житель Кандалакши, не смог сдержать себя и нецензурно обругал полицейского. Произошло все это в больнице, то есть в присутствии большого количества людей.

- В помещение приемного отделения ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» его доставили для прохождения медицинского освидетельствования в рамках административного разбирательства. Злоумышленник не желал проходить процедуру, был недоволен происходящим и высказал свое недовольство сотруднику УМВД, тем самым унизив честь и достоинство сотрудника полиции в присутствии гражданских лиц, а также подорвав авторитет органов власти, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Мурманской области.

После мужчина признал свою вину, объяснив свое поведение нетрезвым состоянием. Сейчас сквернослов находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU