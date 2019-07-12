«МЭС» отменил корректировки за отопления жителям Мурманской области

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-12T17:19:42+03:00

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В мае этого года многих северян повергли в шок суммы, указанные в квитанциях за отопления. У многих они превышали обычные в несколько раз. Виной всему стали корректировки, которыми оказались недовольны не только местные жители, но и врио губернатора Андрей Чибис. Он потребовал отменить доначисления до выяснения причин.

Пока города области формируют графики проверок, тепеплоснабжающая компания АО «МЭС» опубликовала на своем сайте перечень адресов, по которым были отменены корректировки платы.

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- К нам обращаются граждане, которые интересуются, будет ли им сделан перерасчет, - прокомментировал генеральный директор АО «МЭС» Алексей Степанов. - Поэтому для их удобства мы опубликовали данный перечень. Убедительная просьба к жителям: если вам перерасчет в счетах за июнь не сделан, а ваш дом – в списке адресов, обязательно обратитесь в АО «МЭС». Мы свяжемся с коллегами из расчетных центров, которые выпускают квитанции и скорректируем начисления. Пока же таких случаев не выявлено».

Обратиться по вопросам отмены корректировки платы потребители АО «МЭС» могут по телефону 8 800 250 88 51.

ИСТОЧНИК KP.RU