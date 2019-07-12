2019-07-12T17:19:42+03:00
Недвижимость

«МЭС» отменил корректировки за отопления жителям Мурманской области

Соответствующее соглашение было достигнуто между ресурсниками и правительством региона
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Майские квитанции не на шутку разозлили жителей Заполярья.Майские квитанции не на шутку разозлили жителей Заполярья.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В мае этого года многих северян повергли в шок суммы, указанные в квитанциях за отопления. У многих они превышали обычные в несколько раз. Виной всему стали корректировки, которыми оказались недовольны не только местные жители, но и врио губернатора Андрей Чибис. Он потребовал отменить доначисления до выяснения причин.

Пока города области формируют графики проверок, тепеплоснабжающая компания АО «МЭС» опубликовала на своем сайте перечень адресов, по которым были отменены корректировки платы.

.

.

- К нам обращаются граждане, которые интересуются, будет ли им сделан перерасчет, - прокомментировал генеральный директор АО «МЭС» Алексей Степанов. - Поэтому для их удобства мы опубликовали данный перечень. Убедительная просьба к жителям: если вам перерасчет в счетах за июнь не сделан, а ваш дом – в списке адресов, обязательно обратитесь в АО «МЭС». Мы свяжемся с коллегами из расчетных центров, которые выпускают квитанции и скорректируем начисления. Пока же таких случаев не выявлено».

Обратиться по вопросам отмены корректировки платы потребители АО «МЭС» могут по телефону 8 800 250 88 51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный кандалакшанин обматерил полицейского в больнице
В Кировске из-за холодного лета включают отопление
В Мурманске нашли пропавшую 16-летнюю Марию Девяткину
Погода не порадует гостей фестиваля в Териберке
Пограничники спасли в губе Ура двоих мужчин и девочку
В Мурманской области собирают деньги на художественный фильм "Заполярье" про военные годы
В Заозерске построят новый спортивный комплекс
В Мурманске сотрудник автосалона продавал несуществующие автомобили
Мэрия Мурманска показала, как будет выглядеть обновленная "Родина"
В Мурманске пропала 16-летняя девушка
В Мурманске началась продажа рыбы по доступным ценам
Жители Мончегорска не захотели новый арт-объект "Молот Тора"
На 82-м году жизни не стало Риммы Дмитриевны Куруч
В Мурманске на остановке нашли тело мужчины
В Мурманске могут появиться новые автобусные маршруты
Житель Заполярного в Международный женский день убил соседа ножом
Руководитель турфирмы в Мурманске обманул северян на миллион рублей
В Мурманске нашли мать новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе
ЧП в Ковдоре: у пострадавшего на производстве 34-летнего мужчины обожжено 62% тела
В Мурманской области насчитали почти 590 тысяч избирателей
Центр Мурманска перекроют из-за туристов
В Мурманске в баке мусоропровода жилого дома нашли труп новорожденного
В Ковдоре рабочий попал в реанимацию после удара током
В Мурманской области будут стараться сделать цены на квартиры адекватными
В Мурманской области бороться с отоплением улицы можно простой, но дорогой схемой