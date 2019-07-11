На 82-м году жизни не стало Риммы Дмитриевны Куруч

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-11T17:23:04+03:00

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Римма Дмитриевна Куруч - одна из самых ярких фигур в Мурманской области. Ее активности можно было только позавидовать. Казалось, что года над ней не властны - всегда есть желание и сила двигаться вперед и менять мир вокруг себя к лучшему.

Ее уход стал неожиданным. 8 июляна 82-м году жизни после продолжительной болезни Римма Дмитриевна скончалась.

- С 1998 по 2002 год Римма Дмитриевна возглавляла Мурманское региональное отделение движения «Всероссийская партия пенсионеров». С 2002 по 2006 год была председателем Мурманского регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров» и Мурманской областной общественной организации "Пенсионеры Мурмана". С 2008 года – председателем Мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной войны". С 2013 года возглавляла Общественный совет при министерстве социального развития Мурманской области, - перечисляют заслуги Риммы Дмитриевны в правительстве Мурманской области.

Также нельзя забыть ее вклад в сохранении саамского языка. Римма Куруч стала одним из авторов первого в мире саамско-русского словаря, помогала создавать Ассоциацию Кольских саамов, преподавала кильдинский диалект. Была награждена медалью "За верность Северу".

Скорбим вместе с родными и близкими Риммы Дмитриевны!

ИСТОЧНИК KP.RU