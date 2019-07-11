Руководитель турфирмы в Мурманске обманул северян на миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-11T13:54:55+03:00

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В Мурманске попался нечестный на руку руководитель туристической фирмы. 60-летний мужчина на старости лет решил обеспечить себе безбедную старость некрасивым образом.

- По версии предварительного следствия, житель города Мурманска, являясь руководителем туристической фирмы, в период с июля 2017 года по июль 2018 года вводил клиентов организации в заблуждение. При оформлении путевок получал от клиентов денежные средства, которые в последующем в кассу возглавляемой им фирмы не вносил, оплату туристического пакета за бронирование проживания клиентов в гостинице и авиаперелет к месту отдыха и обратно не производил, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Всего мужчина обманул девятерых северян на общую сумму в миллион рублей. При этом руководитель турфирмы упорно не признает свою вину и не хочет возвращать деньги. Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU