2019-07-10T17:44:06+03:00
Общество

В Мурманской области будут стараться сделать цены на квартиры адекватными

В регион пригласили две крупные строительные компании
Мария ПАШЕНКОВА
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В области уже пригласили две строительные компании.В области уже пригласили две строительные компании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- И я понимаю, почему когда встает выбор, остаться или уехать, многие молодые люди предпочитают уехать, - честно сказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии строительства в регионе.

С его слов, в правительстве региона готовы рассмотреть возможность использовать отходы добывающих компаний для возведения домов. Но пока к такому варианту относятся скептически.

- Дома, которые в советские годы были построены из отходов, сейчас уже начинают разваливаться. Поэтому надо искать другие схемы. Я пригласил в нашу область две строительные компании, чтобы они строились здесь. Они уже приехали, посмотрели. И сказали, что есть риски, определенные сложности. Предложили сделать один дом пока. Но я ответил, что мне не нужен один - нужно развернуть большой проект. Поэтому будем дальше работать. Цены на недвижимость у нас сейчас неадекватные, - рассказал Андрей Чибис.

Большой материал по итогам пресс-конференции читайте на сайте "КП" 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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