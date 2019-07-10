2019-07-10T14:01:15+03:00
Происшествия

Из Мурманской области в Норвегию незаконно пытались пробраться два кубинца

Иностранцев задержали сотрудники погрануправления ФСБ
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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У 28-летних мужчин нет гражданства РФ. Фото: пресс-служба УФСБ по Мурманской области.У 28-летних мужчин нет гражданства РФ. Фото: пресс-служба УФСБ по Мурманской области.
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Заполярье нередко называют транзитным регионом для тех, кто ищет лучшей жизни в Европе. Границы Мурманской области с Норвегией и Финляндией особо охраняются, что, тем не менее, не смущает иностранных авантюристов. Так, сотрудники ФСБ задерживали на границе представителей разных, чаще всего африканских стран. На этот раз их список пополнился гражданами Кубы.

- При попытке незаконного пересечения государственной границы из Российской Федерации в Королевство Норвегия без действительных документов и вне установленного пункта пропуска были задержаны двое граждан Кубы. Мужчины 1991 года рождение не имеют регистрации на территории Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Такое преступление карается законом по по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Уголовное дело уже возбуждено, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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