2019-07-09T11:28:00+03:00
Происшествия

Пострадавших на АС-31 выписали из госпиталя в Североморске

В медучреждение после аварии на подлодке попали 5 человек
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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По данным источников, моряки были госпитализированы с контузией.По данным источников, моряки были госпитализированы с контузией.Фото: Александр ГЛУЗ
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Во время аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Причиной гибели гидронавтов, по данным Минобороны России, стало отравление продуктами горения. Еще пятеро, по данным источников РБК, с контузией были доставлены в военный госпиталь в столице Северного флота городе Североморске.

Как стало известно 8 июля вечером, все пострадавшие были выписаны из закрытого медицинского учреждения еще в конце прошлой недели. В числе пострадавших четыре офицера-подводника и один гражданский специалист, которого спас один из погибших гидронавтов. Некоторые из выписанных пострадавших при ЧП на глубоководном аппарате успели побывать на похоронах сослуживцев на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в эту субботу.

Напомним, причины аварии на АС-31 уже неизвестны - возгорание в аккумуляторном отсеке. Расследование занимается Министерство обороны под руководством главкома ВМФ Николая Евменова и Следственный комитет России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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