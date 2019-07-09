Пострадавших на АС-31 выписали из госпиталя в Североморске

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-09T11:28:00+03:00

В медучреждение после аварии на подлодке попали 5 человек

Изменить размер текста: A A

Во время аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Причиной гибели гидронавтов, по данным Минобороны России, стало отравление продуктами горения. Еще пятеро, по данным источников РБК, с контузией были доставлены в военный госпиталь в столице Северного флота городе Североморске.

Как стало известно 8 июля вечером, все пострадавшие были выписаны из закрытого медицинского учреждения еще в конце прошлой недели. В числе пострадавших четыре офицера-подводника и один гражданский специалист, которого спас один из погибших гидронавтов. Некоторые из выписанных пострадавших при ЧП на глубоководном аппарате успели побывать на похоронах сослуживцев на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в эту субботу.

Напомним, причины аварии на АС-31 уже неизвестны - возгорание в аккумуляторном отсеке. Расследование занимается Министерство обороны под руководством главкома ВМФ Николая Евменова и Следственный комитет России.

ИСТОЧНИК KP.RU