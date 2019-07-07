2019-07-07T14:40:40+03:00
Общество

В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России

Блюдо приготовили из 30 видов рыб, а ели ее 1,5 тысячи человек
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Специально ради рекордной ухи изготовили огромный котел. Фото: правительство Мурманской областиСпециально ради рекордной ухи изготовили огромный котел. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

В Кировске установили новый рекорд, к которому долго готовились. Здесь во время мультифестиваля "Полярный день" сварили уху в 500-литровом котле. А ингредиентами стали 30 видов, что можно поймать в реках, озерах и морях Кольского полуострова, от семги до сига. Конечно, за исключением тех видов, что не являются краснокнижными.

- Перед закладкой рыбы экземпляр каждого вида был представлен гостям фестиваля в демонстрационной палатке. Огромный котел был сварен специально к мероприятию – в дальнейшем его будут использовать на кулинарных праздниках и фестивалях. Была разработана и изготовлена декоративная крышка для котла с символичной рыбой на ручке. В процессе приготовления следили за костром, поддерживая необходимую температуру, сразу несколько истопников. Непосредственно варкой занимались три профессиональных повара, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Для ухи выловили 30 видов рыб, что встречаются в наших краях. Фото: правительство Мурманской области

Для ухи выловили 30 видов рыб, что встречаются в наших краях. Фото: правительство Мурманской области

Угощались ухой 1,5 тысячи человек, которые собрались на горный рок-фестиваль, ставший частью "Полярного дня".

Во время приготовления блюда присутствовал главред Книги рекордов России, который зафиксировал достижение поваров. Это не первый рекорд Кировска: ранее "Снежная деревня" стала самым большим сооружением изо льда и снега на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу
Новый доврачебный кабинет в Кировске принял почти 500 маленьких северян
В Мурманске рабочие во время укладки асфальта нашли минометные мины
Дальнобойщики и три медведя: на трассе под Полярными Зорями водители покормили косолапых
На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой
Апатитчанин хотел спасти знакомую от самоубийства и убил ее
На острове Кильдин появится храм в честь адмирала Ушакова
"Мурманэнергосбыт" вернет северянам 25,5 миллионов рублей за отопление
Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме
Легендарный барк "Седов" придет в Мурманск и будет открыт для посещения
Пропавшую в Апатитах школьницу нашли у знакомого
В Мурманске молодой человек повредил семь машин и не смог объяснить, зачем он это сделал
Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске
В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку
Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам
Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц
В Териберке пройдет большая уборка
В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам
Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз