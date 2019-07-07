В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-07T14:40:40+03:00

Блюдо приготовили из 30 видов рыб, а ели ее 1,5 тысячи человек

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В Кировске установили новый рекорд, к которому долго готовились. Здесь во время мультифестиваля "Полярный день" сварили уху в 500-литровом котле. А ингредиентами стали 30 видов, что можно поймать в реках, озерах и морях Кольского полуострова, от семги до сига. Конечно, за исключением тех видов, что не являются краснокнижными.

- Перед закладкой рыбы экземпляр каждого вида был представлен гостям фестиваля в демонстрационной палатке. Огромный котел был сварен специально к мероприятию – в дальнейшем его будут использовать на кулинарных праздниках и фестивалях. Была разработана и изготовлена декоративная крышка для котла с символичной рыбой на ручке. В процессе приготовления следили за костром, поддерживая необходимую температуру, сразу несколько истопников. Непосредственно варкой занимались три профессиональных повара, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Для ухи выловили 30 видов рыб, что встречаются в наших краях. Фото: правительство Мурманской области

Угощались ухой 1,5 тысячи человек, которые собрались на горный рок-фестиваль, ставший частью "Полярного дня".

Во время приготовления блюда присутствовал главред Книги рекордов России, который зафиксировал достижение поваров. Это не первый рекорд Кировска: ранее "Снежная деревня" стала самым большим сооружением изо льда и снега на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU