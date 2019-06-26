В Кировске хотят сварить уху, достойную Книги рекордов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-26T16:54:55+03:00

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С 29 июня по 7 июля – в период, когда на широте Кировска солнце в полярный день не заходит вообще, состоится фестиваль «Полярный день». Одной из его площадок станет фестиваль национальной кухни, который состоится 6 июля в 19.00. Именно в этот день на территории экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» планируют приготовить рекордное, в прямом смысле этого слова, блюдо – уху в 500-литровом котле, в которой впервые используют около 30 сортов местной рыбы.

- Именно в количестве разновидностей рыбы в одной ухе и заключается рекорд, который будет зафиксирован в Книге рекордов. Варить уху мы начнём с двух часов дня. Всех зрителей, которые придут на фестиваль национальной кухни и рок-концерт, мы обязательно угостим, - рассказал Иван Лобанов, председатель Комитета по культуре.

Кстати, сразу за «вкусной» площадкой стратует музыкальная, хедлайнерами которой стали группы «ПилОт», «7Б» и Игорь Растеряев. Также в гала-концерте примут участие коллективы, которые прошли отборочный тур - за первое место организаторы вручат 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU