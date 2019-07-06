В Апатитах разыскивают злостного алиментщика

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-06T16:21:15+03:00

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Неуплата алиментов – это не только этически неправильный поступок, но и вполне реальное преступление. И если сначала к должникам приходят судебные приставы, которые могут ограничить его свободу или арестовать имущество, то затем за злостное уклонение от уплаты можно стать фигурантом уголовного дела. Так, в Апатитах в шаге от реального срока находится 33-летний злостный алиментщик.

- Сотрудниками уголовного розыска МВД России «Апатитский» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей), разыскивается Белицын Виталий Сергеевич, 1986 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится мужчина, просят обращаться в отдел МВД России «Апатитский» по телефонам 8(815-55)6-16-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU