2019-07-06T16:21:15+03:00
Происшествия

В Апатитах разыскивают злостного алиментщика

33-летний северянин скрывается от правоохранителей
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.
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Неуплата алиментов – это не только этически неправильный поступок, но и вполне реальное преступление. И если сначала к должникам приходят судебные приставы, которые могут ограничить его свободу или арестовать имущество, то затем за злостное уклонение от уплаты можно стать фигурантом уголовного дела. Так, в Апатитах в шаге от реального срока находится 33-летний злостный алиментщик.

- Сотрудниками уголовного розыска МВД России «Апатитский» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей), разыскивается Белицын Виталий Сергеевич, 1986 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится мужчина, просят обращаться в отдел МВД России «Апатитский» по телефонам 8(815-55)6-16-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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