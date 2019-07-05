Дальнобойщики и три медведя: на трассе под Полярными Зорями водители покормили косолапых

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-05T15:33:02+03:00

Северяне снова встретили такой поступок в штыки, а он оказался фейком

Изменить размер текста: A A

Ягод еще нет, зато есть водители, которые очень любят кормить медведей. В Мурманской области есть особые трассы, где косолапые сами выходят на проезжую часть. Потому что знают - здесь всегда есть еда.

Напомним, на дороге Ревда-Оленегорск мужчины с рук кормили медвежонка. И умудрялись при этом снимать происходящее на камеру.

Косолапые вели себя нагло: заглядывали в окна машин и просили еду. Фото: vk.com/pznews

Еще одна точка - дорога у Полярных Зорь. Соцсети сообщили, что здесь на дорогу вышли сразу три медведя! Эффектные снимки разлетелись по заполярным пабликам в "ВКонтакте". На них водители спецмашин кормят животных. А тем только того и надо!

Кадры, которые водители сняли на телефон, конечно, получились эффектные, да только северяне такой поступок осудили. Во-первых, как было ехать другим машинам, если по дороге разгуливают потапычи? И что было бы, если бы они захотели пойти к людям? Вдруг бы кого задрали или руку откусили? Тем более, что обнаглевшие мишки заглядывали в окна машин, выпрашивая угощения.

Да и для косолапых это опасно: будут слишком часто выходить к людям - застрелят, как угрожающих жизни и здоровью.

Впрочем, ругать земляков не стоит: эти снимки уже долго гуляют по сети и попадали в новостные ленты других регионов. И сделаны они не у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU