В Мурманской области обманули двух доверчивых доставщиков еды

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-03T09:33:13+03:00

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Это мошенническая схема достаточно давно работает в других регионах, а теперь активно распространяется в Мурманской области. Ее жертвами стали сразу два доставщика еды.

Первый - 32-летний житель Мурманска. Он вез пиццу для клиентки, когда та ему позвонила и попросила положить ей на телефон через банкомат деньги - 3400 рублей.

- Потраченные средства она обещала вернуть при встрече. Курьер выполнил просьбу, и перевел деньги на указанный номер. Когда курьер снова позвонил заказчице, то телефон последней был уже отключен. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию, - рассказали в УМВД Мурманской области.

27-летний доставщик еды в Ковдоре попал точно в такую же неприятную ситуацию, но потратил чуть больше - 3950 рублей. Оказалось, что клиентки даже не находились в Мурманской области, когда звонили курьерам. Один звонок поступил из Удмуртии, другой - из Кабардино-Балкарии.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

ИСТОЧНИК KP.RU