Программа выплаты пособия на первенца в Мурманской области будет работать до 2021 года

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-01T13:43:15+03:00

До конца 2021 года ежемесячная выплата будет положена северянкам, родившим первенца до 26 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Северянки, родившие первенца, по-прежнему будут получать 14 тысяч рублей в месяц

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С 1 июля 2018 года в Мурманской области появилась новая социальная выплата: всем северянкам с регистрацией в регионе, родившим первенца до 26 лет, в месяц гарантируют 14 тысяч рублей. Выплату можно получать до полутора лет.

Программа должна была действовать до 31 декабря 2019 года, но ее было решено продлить до конца 2021 года. Об этом сообщил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

- Для назначения выплаты в связи с рождением первенца подать заявление можно в государственное областное учреждение, уполномоченное на предоставление мер социальной поддержки населению, по месту жительства граждан либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Также Сергей Мякишев сообщил, что выплаты по ЖКХ для социально незащищенных граждан были проиндексированы на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU