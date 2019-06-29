2019-06-29T12:15:46+03:00
Общество

Из-за коммунального долга приставы арестовали у мурманчанки микроволновку и посудомойку

Женщина не оплатила квитанций на 31 тысячу рублей
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Чтобы вернуть технику в дом, северянке понадобилось несколько часов.Чтобы вернуть технику в дом, северянке понадобилось несколько часов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожалуй, каждый из нас хоть раз не успевал заплатить по счетам. Для какого-то это настоящая трагедия, а для кого-то обычное дело. За теми, кто систематически не платит в том числе за коммунальные услуги, рано или поздно приходят приставы. Эта участь настигла и жительницу Первомайского округа.

- В отделе находилось исполнительное производство о взыскании с мурманчанки задолженности по коммунальным платежам в размере более 31 тысячи рублей. Женщина, зная о возбуждении исполнительного производства, добровольно погашать долг не спешила, - пояснили в пресс-службе УФССП по Мурманской области. - При выходе по месту жительства должницы судебным приставом наложен арест на микроволновую печь и посудомоечную машину.

Произошедшее явно не понравилось должнице, и она решила вернуть бытовую технику обратно. Всего за несколько часов она смогла собрать необходимую сумму и привезти ее приставам. В итоге долг был оплачен, а арест снят – микроволновка и посудомойка вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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