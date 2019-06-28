2019-06-28T12:00:11+03:00
Общество

Жителям Мурманской области будут помогать устанавливать зубные ортопедические конструкции любой сложности

В правительстве региона решат, каким будет размер финансовой помощи
Ника СВЕТЛОВА
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Жители Мурманской области смогут решить, где они хотят делать зубные протезы.Жители Мурманской области смогут решить, где они хотят делать зубные протезы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В четверг, 27 июня, состоялась заседание Мурманской областной Думы, на котором рассмотрели очень важный для северян вопрос.

В марте 2005 году было принято положение о предоставлении социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным категориям граждан. В нем прописано, какие жители Мурманской области могут рассчитывать на помощь из бюджета (размер компенсации) и где могут лечиться. В частности, с протезами помогают ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженникам тыла и другим.

Но сейчас в регионе есть очереди на такое лечение зубов. И в областном парламенте решили, что ситуацию надо менять. Сейчас в списке медучреждений, где делают протезы для льготников, только бюджетные организации. Но в него хотят включить частные клиники.

- К существующей мере социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов предлагается дополнительно предоставить гражданам право выбрать изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счет средств областного бюджета, и порядок, где планируется отразить возможность участия частных медицинских организаций, будет определен правительством области, - пояснили в Мурманской областной Думы.

Теперь северяне смогут выбирать, где лечить зубы и готовы ли они за это доплачивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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