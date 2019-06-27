2019-06-27T16:05:27+03:00
Политика

Исполнилось 100 дней с момента назначения Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области

Итог своей работы за этот срок глава региона подведет на специальной конференции
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис находится на посту врио губернатора Мурманской области 100 дней. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиАндрей Чибис находится на посту врио губернатора Мурманской области 100 дней. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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21 марта Владимир Путин назначил Андрея Чибиса, бывшего заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, врио губернатора Мурманской области. На посту главы региона он сменил Марину Ковтун.

Сегодня, 27 июня, исполнилось 100 дней с момента, как Андрей Владимирович встал у штурвала Заполярья. Что сделано, а что нет? Об этом он поговорит на пресс-конференции, которая состоится уже на следующей неделе. Читатели "Комсомолки" могут отставить в нашей группе в "ВКонтакте" свои вопросы, которые они хотели бы задать главе региона. И самые интересные могут прозвучать на встрече.

Напомним, Андрей Чибис участвует в выборах губернатора Мурманской области. Соперников у него 10: Максим Белов (ЛДПР), Михаил Антропов (КПРФ), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Василий Буров ("Справедливая Россия") и самовыдвиженцы: Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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