2019-06-27T13:50:17+03:00
Общество

В Мурманской области может появиться новый пункт пропуска Ковдор – Савукоски

Через российско-финляндскую границу может пройти новая дорога
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманскую область и Финляндию может связать новый КПП.Мурманскую область и Финляндию может связать новый КПП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сейчас в Мурманской области действуют три пункта пропуска: Салла, Лотта и Борисоглебск. Но к ним может присоединиться четвертый. В Заполярье рассматривают вариант создания дороги Ковдор-Савукоски.

- Проект создания автомобильной дороги Ковдор-Савукоски включает обустройство приграничной инфраструктуры, включая строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Единогласным решением членов координационного совета правительству региона рекомендовано поддержать данный проект, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области про итогам заседания координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей.

Протяженность дороги будет почти 300 километров: 26 километров от Ковдора до КПП, затем 4 километра - межграничье, 30 километров до Савукоски.

Правительство Мурманской области хочет поддержать проект новой дороги. Фото: kovadm.ru

Правительство Мурманской области хочет поддержать проект новой дороги. Фото: kovadm.ru

До 30 июня проходит опрос для жителей Мурманской области, нужен ли им новый пункт пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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