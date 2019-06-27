В Мурманской области может появиться новый пункт пропуска Ковдор – Савукоски
Сейчас в Мурманской области действуют три пункта пропуска: Салла, Лотта и Борисоглебск. Но к ним может присоединиться четвертый. В Заполярье рассматривают вариант создания дороги Ковдор-Савукоски.
- Проект создания автомобильной дороги Ковдор-Савукоски включает обустройство приграничной инфраструктуры, включая строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Единогласным решением членов координационного совета правительству региона рекомендовано поддержать данный проект, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области про итогам заседания координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей.
Протяженность дороги будет почти 300 километров: 26 километров от Ковдора до КПП, затем 4 километра - межграничье, 30 километров до Савукоски.
Правительство Мурманской области хочет поддержать проект новой дороги. Фото: kovadm.ru
До 30 июня проходит опрос для жителей Мурманской области, нужен ли им новый пункт пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU