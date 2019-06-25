2019-06-25T12:28:19+03:00
Общество

В Мурманске на 66-м году ушел из жизни бывший директор драмтеатра Олег Петерсон

В храм Мельпомены Олег Янович пришел после службы в Вооруженных силах
Есения ДОБРОНРАВОВА
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23 июня а 66-м году жизни остановилось сердце Олега Яновича Петерсона, бывшего директора драмы. Фото: пресс-служба областного театра23 июня а 66-м году жизни остановилось сердце Олега Яновича Петерсона, бывшего директора драмы. Фото: пресс-служба областного театра
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Скорбную новость сообщили в Мурманском областном драматическом театре. 23 июня а 66-м году жизни остановилось сердце Олега Яновича Петерсона, бывшего директора драмы.

- С первых дней для Олега Яновича театр стал, прежде всего, коллективом единомышленников, одной командой, где артист - человек особый, многогранный, ранимый, нуждающийся в поддержке, внимании. Новый директор не раз подчеркивал, что пришел не командовать, а руководить. И этой позиции придерживался строго, - рассказали в пресс-службе областной драмы.

Олег Янович родился 6 февраля 1954 года, окончил Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР им. Ворошилова и военно-политическую орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию им. В.И.Ленина. В театр он пришел не юнцом, а мужчиной - после 25 лет службы в Вооруженных силах.

- Его работоспособность, ответственность за принимаемые решения, внимательное отношение к проблемам работников театра во многом способствовали сохранению потенциала производственной и творческой основы театра, - вспоминают коллеги Петерсона. - Нельзя не отметить его заслуги в организации и непосредственном участии в подготовке и обучении молодого поколения актеров при Мурманском педагогическом университете. За период руководства театром уменьшилась текучесть кадров, нормализовалась психологическая обстановка в коллективе.

Коллектив театра приносит близким Олега Яновича искренние слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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