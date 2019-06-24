2019-06-24T15:57:37+03:00
Дом. Семья

В Терском районе гадюка пыталась напасть на людей

А в окрестностях Кандалакши рыбаки наткнулись на медведя, ловившего рыбу
Мария ПАШЕНКОВА
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Гадюка грелась на дороге и ей явно не понравилось присутствие людей. Фото: Анна СтрелковаГадюка грелась на дороге и ей явно не понравилось присутствие людей. Фото: Анна Стрелкова
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Гадюка обыкновенная - единственная змея, живущая на территории Кольского полуострова. Ее укус вряд ли убьет человека, но очень болезненный. И может привести к аллергии, отеку слизистых оболочек рта и носоглотки.

Гадюка редко сама нападает на человека. Но на днях в Терском районе едва не кинулась на людей.

- Дорога на озеро Индель, 40-й км. Грелась на дороге, пыталась напасть и шипела, - рассказала в "ВКонтакте" северянка Анна Стрелкова.

Обычно гадюки выползают на солнечные места утром. Когда достаточно нагреются - уходят в укрытие. И могут вернуться уже после четырех дня. На дорогах часто появляются змеи, которые ищут еду.

Также на выходных особенная встреча ждала жителей Кандалакши.

- Хищника увидели рыбаки, ловившие рыбу на ручьях. По словам очевидцев, медведь находился буквально в 10-15 метрах от них. Конечно, никто из рыболовов не стал хвататься за телефон, чтобы запечатлеть встречу на память, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".

О косолапом рядом с городом северяне сообщают далеко не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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