В Терском районе гадюка пыталась напасть на людей
Гадюка обыкновенная - единственная змея, живущая на территории Кольского полуострова. Ее укус вряд ли убьет человека, но очень болезненный. И может привести к аллергии, отеку слизистых оболочек рта и носоглотки.
Гадюка редко сама нападает на человека. Но на днях в Терском районе едва не кинулась на людей.
- Дорога на озеро Индель, 40-й км. Грелась на дороге, пыталась напасть и шипела, - рассказала в "ВКонтакте" северянка Анна Стрелкова.
Обычно гадюки выползают на солнечные места утром. Когда достаточно нагреются - уходят в укрытие. И могут вернуться уже после четырех дня. На дорогах часто появляются змеи, которые ищут еду.
Также на выходных особенная встреча ждала жителей Кандалакши.
- Хищника увидели рыбаки, ловившие рыбу на ручьях. По словам очевидцев, медведь находился буквально в 10-15 метрах от них. Конечно, никто из рыболовов не стал хвататься за телефон, чтобы запечатлеть встречу на память, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".
О косолапом рядом с городом северяне сообщают далеко не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU