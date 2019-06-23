«Сотрудник службы безопасности банка» украл у мурманчанина 53 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-23T12:44:44+03:00

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«Никому не сообщайте эти данные», - так подпись стоит в конце всех сообщений от банка, в которых клиенту высылаются какие-либо пароли. Но, к сожалению, крайне важный призыв часто не имеет никакого действия на людей. Очередной северянин не последовал этому совету и лишился 53 тысяч рублей.

- 40-летний потерпевший рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе беседы он пояснил, что с карт мурманчанина происходит несанкционированное списание денежных средств и их необходимо заблокировать. Потерпевший сообщил незнакомцу реквизиты счетов и продиктовал пароли из смс-сообщений, а после окончания разговора, обнаружил сообщение от банка о списании денег, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В итоге полиция возбудила еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», и это несмотря на то, что мужчина знал о таких способах «развода». Кстати, номер, с которого звонил «банкир» зарегистрирован в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU