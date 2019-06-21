2019-06-21T14:16:02+03:00
Происшествия

Электромонтер горно-металлургического предприятия в Мончегорске погиб от удара током

29-летний молодой человек получил ожог 50% тела
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Почти пять суток врачи боролись за жизнь молодого человека.Почти пять суток врачи боролись за жизнь молодого человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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11 июня на горно-металлургическом предприятии Мончегорска произошла трагедия - работник погиб в результате несчастного случая на производстве.

В тот день 29-летний электромонтер цеха сервисного обслуживания подрядной организации проводил очистку электрооборудования. Молодой человек получил удар током и ожог 50% тела. Парня срочно доставили сначала в больницу Мончегорска, а после в областную. Но врачам не удалось его спасти: специалист погиб 15 июня.

- В данный момент проводится доследственная проверка по факту смерти работника в результате несчастно случая на производстве горно-металлургического предприятия Мурманской области. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены работники и должностные лица предприятия, - прокомментировала ситуацию и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Следователи изъяли индивидуальные средства защиты погибшего и документацию предприятия. Может быть возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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