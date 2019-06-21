Электромонтер горно-металлургического предприятия в Мончегорске погиб от удара током
11 июня на горно-металлургическом предприятии Мончегорска произошла трагедия - работник погиб в результате несчастного случая на производстве.
В тот день 29-летний электромонтер цеха сервисного обслуживания подрядной организации проводил очистку электрооборудования. Молодой человек получил удар током и ожог 50% тела. Парня срочно доставили сначала в больницу Мончегорска, а после в областную. Но врачам не удалось его спасти: специалист погиб 15 июня.
- В данный момент проводится доследственная проверка по факту смерти работника в результате несчастно случая на производстве горно-металлургического предприятия Мурманской области. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены работники и должностные лица предприятия, - прокомментировала ситуацию и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.
Следователи изъяли индивидуальные средства защиты погибшего и документацию предприятия. Может быть возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".
ИСТОЧНИК KP.RU