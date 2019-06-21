В Мончегорске женщина на машине задавила собаку на глазах у хозяйки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-21T10:41:51+03:00

Женщина за рулем проехала по собаке и как ни в чем не бывало уехала. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктория МИНАЕВА

Животное умерло в ветклинике, а виновница ДТП просто уехала с места

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- Этот пост я пишу для тебя, любительница погарцевать во дворе, мир круглый, и все равно тебе все откликнется, - пишет в группе "Подслушано в Мончегорске" Данька Ганичева.

В ее семье произошла неприятная история. Жена отца девушки гуляла во дворе своего дома №25 на улице Комарова с маленькими собаками (размером с пекинеса).

- Во двор въехала эта дама и перед ними остановилась, - продолжает рассказ девушка. - Жена отца позвала собак и даме показала, мол, проезжай. Но, видимо, в девушке было столько фарсу, что она с пробуксовкой и понтом хотела проехать, собаки испугались шума педали газа, и одна оказалась под колесом. Женщина уверено промчалась по ней.

Задавленная собака не стала поводом для водителя остановиться, и она уверенно уехала. Даже не предложив хозяйке отвезти ее в ветклинику. Собаку врачи спасти не смогли - она умерла прям у ветеринаров.

К слову, такое поведение со стороны женщины-водителя наказуемо: если ее найдут, то она должна будет оплатить хозяевам стоимость животного. Напомним, в Мурманске на водителя, проехавшего по собаке во дворе дома, завели уголовное дело. И за такие ДТП даже лишают прав. Случаем в Мончегорске уже заинтересовалась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU