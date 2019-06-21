В Мончегорске женщина на машине задавила собаку на глазах у хозяйки
- Этот пост я пишу для тебя, любительница погарцевать во дворе, мир круглый, и все равно тебе все откликнется, - пишет в группе "Подслушано в Мончегорске" Данька Ганичева.
В ее семье произошла неприятная история. Жена отца девушки гуляла во дворе своего дома №25 на улице Комарова с маленькими собаками (размером с пекинеса).
- Во двор въехала эта дама и перед ними остановилась, - продолжает рассказ девушка. - Жена отца позвала собак и даме показала, мол, проезжай. Но, видимо, в девушке было столько фарсу, что она с пробуксовкой и понтом хотела проехать, собаки испугались шума педали газа, и одна оказалась под колесом. Женщина уверено промчалась по ней.
Задавленная собака не стала поводом для водителя остановиться, и она уверенно уехала. Даже не предложив хозяйке отвезти ее в ветклинику. Собаку врачи спасти не смогли - она умерла прям у ветеринаров.
К слову, такое поведение со стороны женщины-водителя наказуемо: если ее найдут, то она должна будет оплатить хозяевам стоимость животного. Напомним, в Мурманске на водителя, проехавшего по собаке во дворе дома, завели уголовное дело. И за такие ДТП даже лишают прав. Случаем в Мончегорске уже заинтересовалась полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU