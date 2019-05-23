В Мурманске возбудили уголовное дело по факту наезда Range Rover на собаку
В минувшие выходные столицу Заполярья всколыхнул случай поражающей своей жестокостью. Камера видеонаблюдения запечатлела, как водитель белого Range Rover медленно переезжает лежащую на дороге собаку и едет дальше. Пса оказавшегося под колесами внедорожника звали Алтай, ему не было еще года. В прокуратуру Мурманской области поступило больше 50 обращений с просьбой наказать водителя иномарки.
- 20 мая отделом дознания ОП №2 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Сотрудники уже осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Также к материалам дела приобщена справка из ветеринарной клиники о том, что у попавшего под колеса внедорожника животного травмы оказались несовместимыми с жизнью, и его пришлось усыпить, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Также в ведомстве подчеркнули, что расследование этого уголовного дела находится на особом контроле у руководства УМВД региона.
К слову, полицейские из Подмосковья проверяют аналогичный случай. То, как водитель BMW намеренно переезжает бездомную собаку, тоже попало на камеры.
В Мурманске водитель Range Rover проехал по собаке.Пес умер. Видео: vk.com/murmansk_dtp.
ИСТОЧНИК KP.RU