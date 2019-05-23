В Мурманске возбудили уголовное дело по факту наезда Range Rover на собаку

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-23T12:08:14+03:00

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В минувшие выходные столицу Заполярья всколыхнул случай поражающей своей жестокостью. Камера видеонаблюдения запечатлела, как водитель белого Range Rover медленно переезжает лежащую на дороге собаку и едет дальше. Пса оказавшегося под колесами внедорожника звали Алтай, ему не было еще года. В прокуратуру Мурманской области поступило больше 50 обращений с просьбой наказать водителя иномарки.

- 20 мая отделом дознания ОП №2 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Сотрудники уже осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Также к материалам дела приобщена справка из ветеринарной клиники о том, что у попавшего под колеса внедорожника животного травмы оказались несовместимыми с жизнью, и его пришлось усыпить, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Также в ведомстве подчеркнули, что расследование этого уголовного дела находится на особом контроле у руководства УМВД региона.

К слову, полицейские из Подмосковья проверяют аналогичный случай. То, как водитель BMW намеренно переезжает бездомную собаку, тоже попало на камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/709703" frameborder="0"></iframe> В Мурманске водитель Range Rover проехал по собаке.Пес умер. Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU