Мурманчанин в Санкт-Петербурге стал жертвой чайных промоутеров

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-21T09:06:34+03:00

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О чайных промоутера Санкт-Петербурга уже ходят местные легенды. Действуют они почти всегда в центре северной столицы и славятся тем, что очень агрессивно рекламируют свою продукцию: хватают людей за руки, хамят, грубят, путаются удержать силой.

Заявления на них от петербуржцев и гостей города сыпятся в полицию десятками. Но основная буря поднялась после того, как чайный промоутер спровоцировал массовую драку.

О том, как действуют эти зазывалы, лично на себе убедился мурманчанин Павел Петрин, который недавно переехал в город на Неве.

- Возле Невского, 92 ходили люди и предлагали дегустировать чай. Павел согласился, ему еще подарили подарки. А потом начали требовать деньги. Сначала около 3 тысяч. Потом около 1,5 тысяч, потом 300 рублей. В итоге отдал 100 рублей. У него просто их выманивали. Фирму не запомнил, но ее методы работы вызывают сомнения, - сообщает паблик "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Заявление в полицию молодой человек подавать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU