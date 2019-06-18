Мурманск вспоминает самый страшный день в своей истории

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-18T16:04:31+03:00

18 июня 1942 года город почти стерли с лица земли 12 тысяч бомб

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Многим из нас военный Мурманск знаком лишь по старым снимкам, многие из которых принадлежат прекрасному фотографу Евгению Халдею. На них наш город смотрит лишь черными обугленными трубами.

Сегодня в Мурманске отмечают День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Ведь 18 июня 1942 года навсегда станет черным днем календаря. В этот день на город сбросили около 12 тысяч бомб, которые почти стерли с лица земли столицу Заполярья. Мало что уцелело после такого авианалета врага. Было уничтожено почти 600 домов (за годы войны их число увеличилось вдвое).

Мурманск с 1941 и до конца Великой Отечественной пережил 792 налета немецко-фашистской авиации, сброшено около 7 тысяч фугасных и 200 тысяч зажигательных бомб.

Несмотря на это, Мурманск не стал городом-призраком. Северяне и не думали покидать родную землю. До конца войны наш город не просто жил, а кормил страну рыбой.

В память о страшном дне на Семеновском озере появился памятник печной трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU