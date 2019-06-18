2019-06-18T12:23:42+03:00
Звезды

На пятый Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь" пригласили Андрея Звягинцева

Большой праздник состоится 13 и 14 июля
Мария ПАШЕНКОВА
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В середине июля Териберка опять примет фестиваль "Новая жизнь". Фото: vk.com/teriberkafestВ середине июля Териберка опять примет фестиваль "Новая жизнь". Фото: vk.com/teriberkafest
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В прошлом году фестиваль "Териберка. Новая жизнь" едва не сорвался. Три года его проводили его авторы из московского кооператива "Лавка-Лавка". Но в 2018-м они почти накануне праздника вдруг отказались от него. К счастью, фестиваль поддержали в правительстве Мурманской области и телеканал "ТВ-21".

В этом году "Новая жизнь" снова на плаву: она пройдет 13 и 14 июля.

- К нам снова приедут рестораторы, мы ожидаем не менее 11 фуд-траков. В таких ресторанах на колесах можно будет попробовать не только рыбу, но и северные ягоды, оленину, - рассказывают наши коллеги с "ТВ-21".

Особенным гостем должен стать режиссер Андрей Звягинцев. Да-да, тот самый папа фильма "Левиафана". Именно после его фильма Териберка стала популярным у туристов уголком. И появился фестиваль. Как рассказала директор Мурманского филиала ООО "Северо-западное вещание" Светлана Солдатова, переговоры с режиссером длятся уже несколько месяцев. Он очень хочет приехать и надеется, что его отпустят дела.

А пока за новостями "Териберка. Новая жизнь" можно следить в группе события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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