В Полярном наградили полицейских, которые спасли мужчину из пожара
В Полярном награда нашла своих героев. Здесь отметили смелость двух сотрудников полиции, которые не испугались огня и спасли целый дом.
Год назад 7 июня на улице Советская случился пожар. Валящий из окон одной из квартир дым заметили бывшие на патрулировании старший сержант полиции Кузнецов Павел и старшина полиции Мищенков Евгений. Попасть в подъезд сразу не удалось - дверь была заперта. Пришлось выбивать ее. На месте полицейские соориентировались, в какой квартире есть очаг и сообщили пожарным. А сами пошли внутрь.
- Вскрыв входную дверь, полицейские без промедления прошли внутрь. В одной из комнат заметили мужчину, лежавшего на полу без сознания. Молодого человека на руках вынесли из охваченного пламенем жилья и передали его медицинским работникам, прибывшим на место происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Но на этом все не закончилось. Была ночь, и многие жильцы дома уже спали, не подозревая, что рядом огонь. Поэтому Мищенко и Кузнецов стали стучать в двери и будить людей, чтобы они выбежали на улицу.
На днях в региональном Управлении внутренних дел начальник полиции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Сергей Приходько за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, вручил старшему сержанту полиции Павлу Кузнецову и старшине полиции Евгению Мищенкову медали МВД России «За смелость во имя спасения». А спасенный ими мужчин пришел к полицейским лично, чтобы поблагодарить их за второе рождение.
Пожарные Полярного спасли человека из пожара.Фото: МВД России по Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU