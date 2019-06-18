В Полярном наградили полицейских, которые спасли мужчину из пожара

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-18T12:24:47+03:00

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В Полярном награда нашла своих героев. Здесь отметили смелость двух сотрудников полиции, которые не испугались огня и спасли целый дом.

Год назад 7 июня на улице Советская случился пожар. Валящий из окон одной из квартир дым заметили бывшие на патрулировании старший сержант полиции Кузнецов Павел и старшина полиции Мищенков Евгений. Попасть в подъезд сразу не удалось - дверь была заперта. Пришлось выбивать ее. На месте полицейские соориентировались, в какой квартире есть очаг и сообщили пожарным. А сами пошли внутрь.

- Вскрыв входную дверь, полицейские без промедления прошли внутрь. В одной из комнат заметили мужчину, лежавшего на полу без сознания. Молодого человека на руках вынесли из охваченного пламенем жилья и передали его медицинским работникам, прибывшим на место происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Но на этом все не закончилось. Была ночь, и многие жильцы дома уже спали, не подозревая, что рядом огонь. Поэтому Мищенко и Кузнецов стали стучать в двери и будить людей, чтобы они выбежали на улицу.

На днях в региональном Управлении внутренних дел начальник полиции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Сергей Приходько за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, вручил старшему сержанту полиции Павлу Кузнецову и старшине полиции Евгению Мищенкову медали МВД России «За смелость во имя спасения». А спасенный ими мужчин пришел к полицейским лично, чтобы поблагодарить их за второе рождение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/715211" frameborder="0"></iframe> Пожарные Полярного спасли человека из пожара.Фото: МВД России по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU