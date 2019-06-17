В августе в Мурманской области начнет работать "горячая линия" по проблемам ЖКХ
То, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пришел на эту должность из Министерства строительства и ЖКХ, чувствуется по его поручениям.
Госжилинспекции региона он поручил в ближайшее время открыть "горячую линию" по проблемам ЖКХ при единой службе надзора и контроля в системе ЖКХ. На оперативном совещании в понедельник глава региона спросил, как продвигается работа.
- Линия будет открыта 1 августа. Опыт у нас уже есть, перед началом отопительного сезона мы открываем "горячую линию". Сейчас идет поиск квалифицированных специалистов на местах, - сообщила глава Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова.
В настоящий момент разработано техническое задание и ведется его согласование с разработчиком программного обеспечения. Предварительно необходимо оформить отношения и с муниципалитетами в этом вопросе.
А с 1 сентября в регионе будет еще одно новшество.
- В пяти крупнейших муниципальных образованиях области будут открыты представительства Государственной жилищной инспекции, сотрудники которых будут не только следить за работой муниципального жилищного контроля, но и самостоятельно проводить проверки системы ЖКХ на местах, - пояснили в пресс-службе областного правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU