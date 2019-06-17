В августе в Мурманской области начнет работать "горячая линия" по проблемам ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-17T17:44:49+03:00

Сейчас для нее ищут грамотных специалистов

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То, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пришел на эту должность из Министерства строительства и ЖКХ, чувствуется по его поручениям.

Госжилинспекции региона он поручил в ближайшее время открыть "горячую линию" по проблемам ЖКХ при единой службе надзора и контроля в системе ЖКХ. На оперативном совещании в понедельник глава региона спросил, как продвигается работа.

- Линия будет открыта 1 августа. Опыт у нас уже есть, перед началом отопительного сезона мы открываем "горячую линию". Сейчас идет поиск квалифицированных специалистов на местах, - сообщила глава Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

В настоящий момент разработано техническое задание и ведется его согласование с разработчиком программного обеспечения. Предварительно необходимо оформить отношения и с муниципалитетами в этом вопросе.

А с 1 сентября в регионе будет еще одно новшество.

- В пяти крупнейших муниципальных образованиях области будут открыты представительства Государственной жилищной инспекции, сотрудники которых будут не только следить за работой муниципального жилищного контроля, но и самостоятельно проводить проверки системы ЖКХ на местах, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU