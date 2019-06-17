2019-06-17T11:23:32+03:00
Общество

В Мурманской области хотят поднять цены на пассажирские перевозки

Тарифы могут поменяться на межмуниципальных маршрутах
Мария ПАШЕНКОВА
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Пассажирам межмуниципальных автобусов придется платить больше за проезд.Пассажирам межмуниципальных автобусов придется платить больше за проезд.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В последнее время стоимость проезда в Мурманской области растет не на рубль за раз, а сразу на несколько целковых. Так, с 1 января 2019 году за одну поездку в столице Заполярья надо заплатить 32 рубля вместо предыдущих 29.

В этом году в городе повышать проезд не планируют. А вот на межмунициальных маршрутах цены могут измениться. Это обсудили на недавнем заседании экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен при областном комитете по тарифному регулированию.

- Участники поддержали позицию по увеличению в 2019 году тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 10%, - говорится в официальном заявлении.

При этом было еще одно решение: продолжать сдерживать рост тарифа на газ в муниципальных образованиях, где он выше установленного для АО «Мурманоблгаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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