Мурманчанка получила грант «Тавриды» в 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-16T13:43:22+03:00

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«Таврида 5.0» - это форум молодых деятелей культуры и искусств, участником которого стали и талантливые северяне. Призами форума стали гранты, выделенные лучшим участникам форума на осуществление своего проекта. Анастасия Мещерякова, студента 4 курса МАГУ, активная участница стратегического проекта вуза «Креативный город – территория развития» и региональный руководитель Всероссийского проекта «Городские реновации», выиграла на форуме грант в 1 миллион рублей на платформу MURMANИСТ.

- MURMANИСТ – это платформа интерактивного взаимодействия, ориентированная на креативную молодежь, представленная в виде карты Мурманской области, подсвечивающей все события текущего месяца и вариантов включения в нее: участник, даже находясь в другом регионе, может принять участие в подготовке или стать организатором мероприятия в Мурманске, – рассказала Анастасия.

Интересно, что еще победителем стал еще один северный проект, который при этом был создан ребятами из Москвы и Ростова, которые весной этого года побывали в Териберке. Методическое пособие по комплексному благоустройству городов и сел в Арктических зонах «АРКТИКАметрия» представила на форуме Елена Крупинская из Ростовской области. Именно ей и вручили еще один грант – 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU