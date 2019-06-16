Следователи проверят сотрудников Апатитско-Кировской ЦРБ, после выписки из которой скончался пациент

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-16T13:02:50+03:00

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Инциденты в медучреждениях – случаи, к сожалению, не редкие. Качество лечения достаточно часто вызывает вопросы у пациентов и их близких. Медпомощь стала смертельной и для жителя Апатитов, по словам его родственников. В социальных сетях они рассказали, что пожилого мужчину выписали из больницы после инсульта, после чего тот скончался. На историю сразу же обратили внимание правоохранительные органы.

- Начата процессуальная проверка по выявленной в сети «Интернет» информации о том, что в мае текущего года в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ» на лечении находился мужчина, который согласно изложенных сведений в публикации, скончался в скором времени по выписке из медицинского учреждения ввиду некачественного оказания медицинских услуг, - пояснила и.о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Анна Мысова

Сейчас следователь устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки они дадут юридическую оценку действиям сотрудников больницы, причастных к случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU