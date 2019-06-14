В Мурманске открылся Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-14T14:02:12+03:00

В нем можно будет получить бесплатное лечение, за которое раньше приходилось платить

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Рядом с третьим роддомом в Мурманске и детской поликлиникой №4 есть небольшое здание, по виду напоминающее садик. Но за его стенами находится уникальное для нашей области учреждение - специализированный дом ребенка. Здесь заботятся о детях с 2 месяцев до 4 лет с особенностями развития. Многие малыши не умеют ходить, говорить, сидеть. Но благодаря усилиям специалистов делают успехи в развитии.

Теперь же на базе дневного стационара учреждения открылся Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста. Сейчас в нем 10 мальчиков и девочек, с каждым из которых занимаются по индивидуальной программе.

- Реабилитация и лечение малышей - очень важная работа, при правильном и комплексном подходе можно компенсировать многие нарушения и помочь детям стать счастливыми взрослыми. Отделение работает по принципу дневного стационара или постоянного пребывания, одна из мам сказала, что раньше для получения такого лечения они ездили в Санкт-Петербург, причем за деньги, а сейчас проходят бесплатный курс в Мурманске. Обязательно продолжим развивать эту практику и в других муниципалитетах области, - рассказал после визита в центр врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

С детками здесь работают врач-педиатр, невролог, детский психиатр, инструктор ЛФК, массажист, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, есть кабинет физиотерапии. Причем родителей еще и учат, какие упражнения можно выполнять дома.

ИСТОЧНИК KP.RU