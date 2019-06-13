Мурманская епархия борется с группами-самозванками в "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-13T13:47:37+03:00

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Еще в начале этого века было сложно представить, что Русская православная церковь выйдет в социальные сети. Но в наши дни в этом уже нет ничего особенного. Так, и Мурманская епархия, и Североморская давно имеют свои страницы в "ВКонтакте", где рассказывают о своих событиях в регионе.

Правда, обнаружилось, что страниц несколько. И некоторые никак нельзя назвать официальными.

- Данные сообщества "Мурманская митрополия" и "Мурманская митрополия РПЦ" являются мошенническими и не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и к Мурманской митрополии, - сообщили представители Мурманской епархии.

Верующим советуют незамедлительно отписаться от этих ресурсов, и уж тем более не делать репостов и не ставить "лайки". Что интересно, на эти страницы подписаны даже священнослужители. Видимо, придется исправляться.

Настоящие же сообщества епархий: Мурманская и Североморская.

ИСТОЧНИК KP.RU