Мурманск и Архангельск может связать прямая трасса

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-12T16:08:58+03:00

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Скоро федеральная трасса «Кола» будет не единственной дорожной артерией, которая будет связывать Мурманскую область с большой землей. Об этом рассказал в ходе своей поездки в Суоярви глава республики Карелии Артур Парфенчиков.

- Федеральное дорожное агентство рассмотрит в будущем планы по созданию дороги Мурманск – Архангельск, которая пройдет по Беломорскому району. Для нас это вызывает особый интерес, поскольку даст мощный импульс развития северным территориям республики, - отметил Артур Парфенчиков в интервью порталу «Столица на Onego.ru».

Также глава Карелии подчеркнул, что необходимо улучшать качество всех дорог в республике, но приоритет отдавать экономически более перспективным и тем, у которых больше загруженность. Однако строительство новой трассы между Мурманском и Архангельск, если и случится, то очень не скоро, поскольку сама идея даже не обрела статус планов.

ИСТОЧНИК KP.RU