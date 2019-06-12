2019-06-12T10:53:03+03:00
Общество

Мурманчане смогут жаловаться на мусор голосовать за арт-объекты через портал «Наш Север»

Портал станет первым шагом на пути к «Умным городам Мурманской области»
Елена ЧУМАКОВА
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Мурманск переходит на новый уровень. Фото: info-vsem.ruМурманск переходит на новый уровень. Фото: info-vsem.ru
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О том, что аккаунты врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в социальных сетях уже давно стали платформой, где жители региона рассказывают о своих проблемах: где-то не убрали мусор, там течет крыша, а здесь не хватает врачей. Это, конечно, здорово, но пора переходить на новый уровень!

В Мурманской области создают единую информационную платформу «Наш Север», на которой каждый сможет предложить свой вариант благоустройства общественных пространств и рассказать, где недостаточно развита инфраструктура. Также на портале будет проходить народное голосование по проектам городского дизайна, лучшие из которых реализуют на улицах наших городов.

- Таким образом мы синхронизируем действия органов местного самоуправления, региональной власти и жителей. В настоящий момент прорабатывается регламент совместной работы. Запуск портала «Наш Север» - это первый шаг на пути к «Умным городам Мурманской области», - отметила помощник врио губернатора Зинаида Разживина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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