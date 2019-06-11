2019-06-11T10:39:12+03:00
Происшествия

27-летний мурманчанин признался, что рассылал непристойные фотографии девочек их знакомым

Молодого мужчину на три года отправили в колонию
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина скачивал порнофильмы с несовершеннолетними в сети, а затем там же их рассылал.Мужчина скачивал порнофильмы с несовершеннолетними в сети, а затем там же их рассылал.Фото: Анастасия Осипова
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В Мурманске огласили приговор 27-летнему мужчине, который попался на том, что скачивал в Интернете непристойные фотографии с несовершеннолетними, а затем делился им с другими людьми. Причем не случайными.

- В конце января 2017 года злоумышленник, используя ранее созданную им персональную страницу в социальной сети, отправил ранее скачанные материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста по электронной почте знакомым потерпевших, - пояснила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

За этими стоит такая история: мужчина нашел неприличные фотографии и смог выйти в "ВКонтакте" на девочек, которые были на снимках. Он захотел с ними пообщаться, но школьницы отказались. В отместку он разослал фотографии знакомым девочек.

Мурманчанин категорически не признавал свою вину и открещивался от фотографий. Более того, пытался доказать, что так он пытался проучить девочек и призвать их к целомудрию. Но когда понял, что все улики говорят против него, все-таки признался и извинился перед потерпевшими.

Первомайский суд приговорил молодого мужчину к трем годам исправительной колонии общего режима. В данный момент мурманчанин еще может обжаловать приговор. Обвиняемому грозило до 10 лет, но суд учел, что у него есть ребенок и ранее северянин не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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