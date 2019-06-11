В Мурманске срубили борщевик после коллективной жалобы врио губернатора

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-11T08:39:16+03:00

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Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот и во дворах домов 5, 7 и 9 по улице Чехова в столице Заполярья у управляющей компании не было никакого желания что-либо делать без «волшебного пинка». Помогла только коллективная жалоба жильцов врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

- Северяне жаловались на засилье борщевика во дворах. На сегодняшний день большая часть этого ядовитого растения убрана. В течение трех дней в управляющей компании обещали завершить эти работы. Тем не менее, обращаю внимание муниципалитетов на эту проблему. Необходимо своевременно косить траву и в частности борщевик на своей территории, - отметила главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

А вот другую управляющую компанию – «Севжилсервис» - после жалобы жильцов дома №15 по улице Халатина ждет внеплановая проверка ГЖИ, которая нагрянет уже завтра, 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU