В Мурманске срубили борщевик после коллективной жалобы врио губернатора
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот и во дворах домов 5, 7 и 9 по улице Чехова в столице Заполярья у управляющей компании не было никакого желания что-либо делать без «волшебного пинка». Помогла только коллективная жалоба жильцов врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису.
- Северяне жаловались на засилье борщевика во дворах. На сегодняшний день большая часть этого ядовитого растения убрана. В течение трех дней в управляющей компании обещали завершить эти работы. Тем не менее, обращаю внимание муниципалитетов на эту проблему. Необходимо своевременно косить траву и в частности борщевик на своей территории, - отметила главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.
А вот другую управляющую компанию – «Севжилсервис» - после жалобы жильцов дома №15 по улице Халатина ждет внеплановая проверка ГЖИ, которая нагрянет уже завтра, 11 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU